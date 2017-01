Syrer in Saarbrücken festgenommen: Diesen Silvester-Anschlag soll er geplant haben

© AFP 2016/ Maja Hitij Silvester in Köln unter Polizeischutz - Festnahmen und mehrere Übergriffe

Der Anschlagsplan soll darin bestanden haben, als Streifenwagen getarnte Fahrzeuge gegen Menschenmengen einzusetzen.

Angeblich hatte der Verdächtige Hassan A. über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem Anhänger der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh) in Rakka, Syrien, gehabt. Umfangreiche Chat-Protokolle seien nach der Festnahme auf seinem Handy gesichert worden. Der Verdächtige sitze jetzt in Untersuchungshaft.

Der 38-Jährige beteuerte laut der Zeitung in seiner Vernehmung allerdings, die Geschichte frei erfunden zu haben, um Geld vom IS zu kassieren.