Brasilien: Mindestens 50 Tote bei Aufstand in Gefängnis

​Die Kämpfe flammten demnach in der Haftanstalt Anísio Jobim in der Stadt Manaus am Sonntag auf und konnten erst nach dem Eingreifen eines Sonderkommandos beendet werden.

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Häftlingen weltweit. Immer wieder kommt es in mehreren Gefängnissen im Land durch Überfüllung und schlechte Zuständen zu Ausschreitungen.