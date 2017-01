Kölns Polizeichef zu Silvesternacht: „Um 20 Uhr war die Situation wie 2015“

Erste Hinweise, dass zahlreiche Nordafrikaner auf dem Weg nach Köln seien, hätte es schon Freitagabend gegeben, so Mathies laut "Focus Online". Bereits um 20 Uhr sei die Situation wie 2015 gewesen — was die Anzahl der Menschen mit hohem Aggressionsniveau angehe. Doch in diesem Jahr sei die Situation nicht gekippt, weil die Polizei mit Augenmaß rangegangen sei.

Wie bereits berichtet, waren in der Silvesternacht in der Innenstadt neben den Kräften der Bundespolizei und den städtischen Ordnungsdiensten bis zu 1500 Polizeibeamte eingesetzt, die Personalien prüfen sollten. In den Stunden vor Mitternacht hat die Polizei am Hauptbahnhof mehrere hundert Menschen, vor allem nordafrikanischer Herkunft, kontrolliert.