Ex-IS-Kämpfer aus Deutschland wird Teilnahme an Exekutionen in Palmyra beschuldigt

Der Angeklagte figuriert in den Gerichtsurkunden als Harry S., der im April 2015 nach Syrien gereist war, um sich dem IS anzuschließen, und im Juli desselben Jahres heimgekehrt sein soll. Kurz darauf soll er festgenommen worden sein.

Mitte Juni 2015 hatten IS-Kämpfer auf einem Marktplatz in Palmyra sechs Gefangene hingerichtet. Der mit einer Pistole bewaffnete Angeklagte soll einen der Häftlinge zur Hinrichtungsstätte begleitet haben, so die Generalstaatsanwaltschaft.

Laut der Agentur hatten mehr als 800 Deutsche in letzter Zeit ihre Heimat verlassen, um sowohl in Syrien als auch in anderen Nahost-Ländern auf der Seite der Extremisten zu kämpfen.

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hatte im Sommer 2014 Teile Syriens und des Irak eingenommen. Die Terroristen riefen in den besetzten Gebieten ein Kalifat aus. Die offiziellen Regierungen in Bagdad und Damaskus sowie eine internationale Koalition unter US-Führung kämpfen gegen die Besatzer. Russland setzt seit Herbst 2015 seine Luftstreitkräfte gegen die Islamisten in Syrien ein.