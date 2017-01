Berliner Justiz erlässt Haftbefehl gegen möglichen Amri-Komplizen

Am Dienstag hatte die Bundesstaatsanwaltschaft die Unterkunft der Kontaktperson von Anis Amri in Berlin durchsuchen lassen.

© Flickr/ Christoph Scholz Lkw-Anschlag in Berlin: Durchsuchungen bei Kontaktpersonen von Anis Amri

Außerdem wurde eine Wohnung in Berlin durchsucht, in der sich ein früherer Mitbewohner von Amri aufgehalten haben soll. Dieser soll ebenfalls kurz vor dem Anschlag Kontakt zu Amri gehabt haben, wird von der Bundesanwaltschaft aber lediglich als Zeuge angesehen.

Anis Amri hatte am 19. Dezember in Berlin mit einem gestohlenen Lastwagen zwölf Menschen getötet und über 50 schwer verletzt. Einige Tage später wurde er in Mailand von einem Polizisten erschossen.