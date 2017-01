​Das Sturmtief „Axel" hat heftige Sturmböen und Schneefälle nach Deutschland mitgebracht. Medienberichten zufolge führten Schneeverwehungen und umgestürzte Bäume zu Zugverspätungen und Umleitungen.

​Laut dem BSH sollen die Wasserstände um anderthalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Dabei soll die kalte Polarluft die Temperaturen in der zweiten Hälfte der Woche auf minus 20 Grad fallen lassen.

BSH Rostock erwartet Höhepunkt der #Sturmflut zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Mehr als 1,50 m über normal möglich. pic.twitter.com/KpdCo6blXm — ZDF Mecklenb.-Vorpo. (@ZDFschwerin) 4 января 2017 г.

​Mancherorts in den Mittelgebirgen rechnen die Meteorologen mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. Also wird in Deutschland in zeitlicher Nähe zum russischen Weihnachten, das am Freitagabend begangen wird, ein teilweise russischer Winter ausbrechen.