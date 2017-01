Der Tunesier soll am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Anis Amri in einem Restaurant in Berlin-Gesundbrunnen zu Abend gegessen haben und werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichten deutsche Medien am Donnerstag.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Berliner Justiz erlässt Haftbefehl gegen möglichen Amri-Komplizen

Amris Kontaktmann sei ebenso wie der Attentäter selbst den Behörden früh als radikaler Salafist aufgefallen und von Fahndern observiert worden.

Unter anderem soll Bilel A. „von April 2015 bis November 2015 in Leipzig, Mettmann und Berlin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 2500 Euro wissentlich zu Unrecht bezogen haben“.

Anis Amri hatte am 19. Dezember in Berlin mit einem gestohlenen Lastwagen zwölf Menschen getötet und über 50 schwer verletzt. Einige Tage später wurde er in Mailand von einem Polizisten erschossen.