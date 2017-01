Sex-Übergriffe in Innsbruck: Kölner „Aktion“ wiederholt sich in Österreich?

© AFP 2016/ Roberto Pfeil „Nafri“-Debatte - MdB Movassat: Sexismus lässt sich nicht durch Rassismus bekämpfen!

Dabei gebe es weiterhin keine Spur von den Tätern. Man sei aber zuversichtlich, die Männergruppe ermitteln zu können, so Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Unter anderem sollen nun Flüchtlingsunterkünfte überprüft werden.

Derzeit gingen die Ordnungskräfte davon aus, dass die Täter eine Gruppe von fünf bis sechs Personen sind, die vermutlich aus dem asiatischen Raum stammen, erläuterte Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter.

„Aber auch eine andere Abstammung der Männer, beispielsweise aus dem nordafrikanischen Raum, könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es sei bereits eine Vielzahl an Verdächtigen überprüft worden, ein konkreter Tatverdacht habe sich bisher jedoch nicht ergeben“, berichtet die „Tiroler Tageszeitung“.

Währenddessen habe der Stadtpolizeikommandant den Einsatz in der Silvesternacht verteidigt. Man habe eine deutliche Aufstockung des Personals vorgenommen. Im Vorjahr seien insgesamt 60 Beamte in Innsbruck im Einsatz gewesen, dieses Jahr wären es rund 90 gewesen. Die Problematik sei aber, dass immer eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben müsse. Dieses Jahr habe es eine Echtzeitvideoüberwachung der Party-Hot-Spots gegeben.

Dabei habe Kirchler außerdem einen Appell an alle Betroffenen und Zeugen gerichtet, jegliche Übergriffe umgehend der Polizei zu melden.

Einige Internetuser haben den Vorfall in Innsbruck mit den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln von 2016 verglichen.

