Tief „Axel“: Stärkste Sturmflut seit 2006 tost über Deutschland hinweg

Betroffen waren deutschen Medienberichten zufolge unter anderem Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde und Wismar. Besonders schweren Schaden richtete die Sturmflut auf den Inseln Usedom und Rügen an. Der ungewöhnlich hohe Füllungsgrad der Ostsee, der etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal lag, verschlechterte die Situation.

​Die bis zu drei Meter hohen Wellen verursachten mancherorts Teiluferabbrüche. Da die Pegelstände zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter höher als üblich lagen, wurden Straßen überschwemmt, Keller liefen voll, Autos mussten aus den überfluteten Gebieten abgeschleppt werden. Treppenaufgänge, Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden wurden weggerissen.

​​In Wismar hatte das Hochwasser am Mittwochabend einen Höchstwert von 1,83 Meter erreicht, was den vorhergesagten Wert um etwa 30 Zentimeter übertraf. Nach Mitternacht gingen die Wasserstände allmählich zurück und erreichten am Donnerstag zur Tagesmitte wieder fast das normale Niveau.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei den Überschwemmungen niemand verletzt. Die Schäden lassen sich laut den Behörden bislang nicht bewerten, halten sich aber offenkundig „in Grenzen".

Im Süden Deutschlands stieg die Zahl der Verkehrsunfälle wegen Glatteis und Schneeverwehungen um ein Vielfaches. Am Freitag rechnen die Meteorologen mit „gemäßigtem Frost" von bis zu minus sieben Grad, im Bergland könnten die Temperaturen sogar auf minus 20 Grad sinken.

Zurzeit soll das Tief „Axel", das von Skandinavien nach Deutschland kam, nach Weißrussland weiterziehen. In den betroffenen Regionen begannen am Donnerstagvormittag Aufräumarbeiten.