Teilabzug russischer Truppen aus Syrien gestartet - Verteidigungsministerium

„Gemäß der Entscheidung des Obersten Befehlshabers der russischen Streitkräfte, Wladimir Putin, hat das Verteidigungsministerium den Teilabzug der russischen Streitkräfte in Syrien eingeleitet“, so Gerassimow. „Ich möchte mich bei der Besatzung des Marineverbands der Nordflotte um den Flugzeugträger ‚ Admiral Kusnezow ‘ für eine erfolgreiche Umsetzung der gestellten Aufgaben bedanken. Dem Leiter des Feldzugs, Vizeadmiral Viktor Sokolow, befehle ich, ab heute den Abzug der Schiffsgruppe einzuleiten und die Schiffe zum ständigen Stützpunkt nach Seweromorsk gemäß dem zuvor abgestimmten Plan zu verlegen."

Gerassimow erinnerte zudem an die seit dem 30. Dezember 00.00 Uhr in ganz Syrien geltende Waffenruhe, die internationale terroristische Gruppierungen jedoch nicht betreffe.