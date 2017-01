Zwei-Monats-Bilanz Syrien: Russische Marineflieger vernichten fast 1300 Terrorziele

„In zwei Einsatz-Monaten haben die Piloten der Marineflieger 420 Kampfflüge ausgeführt, 117 davon nachts. Fast alle Flüge erfolgten unter schwierigen hydrometeorologischen Bedingungen. Insgesamt 1252 Terrorobjekte konnten geschlagen werden“, sagte Kartapolow.

„Es wurden Schläge gegen Infrastrukturobjekte, Sammelpunkte von Terroristen und Kampftechnik, Artilleriestellungen und Stützpunkte illegal bewaffneter Formationen versetzt. Die Fregatte ‘Admiral Grigorowitsch’ feuerte am 15. November 2016 Kalibr-Raketen auf Stellungen der Terrormiliz Daesh in Syrien ab. Alle Ziele wurden vernichtet“, so Kartapolow.

Die russische Flotte, angeführt von Russlands Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“, war Mitte Oktober zur Unterstützung des Syrien-Einsatzes ins Mittelmeer losgeschickt worden.

Die neueste Fregatte „Admiral Grigorowitsch“ ist mit Marschflugkörpern des Typs Kalibr bewaffnet und kann Ziele auf eine Distanz von bis zu 1500 Kilometern bekämpfen. Das Kriegsschiff wurde im Dezember 2010 in Kaliningrad auf Kiel gelegt. Der Stapellauf fand 2014 statt. Im März 2016 wurde die Fregatte offiziell bei der Schwarzmeerflotte in Dienst gestellt.