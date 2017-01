Sieben Sitzungen, null Maßnahmen: Anis Amri und die deutschen Geheimdienste

Neuesten Angaben zufolge, die in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag vorgelegt wurden, machten die deutschen Geheimdienste besonders grobe Fehler im Fall Amris: Der spätere Attentäter war sechs Monate lang überwacht worden, das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) hatte sich dazu insgesamt sieben Mal getroffen, doch am Ende gab es weder einen konkreten Gefährdungssachverhalt noch gerichtsfeste Beweise, um Amri kaltzustellen.

Der Zeitung zufolge war Amri 2015 mit dem Flüchtlingsstrom nach Deutschland gelangt. Im Land nutzte der Attentäter von Berlin insgesamt 14 verschiedenen Namen. Im November 2015 erfuhren die Geheimdienste zum ersten Mal vo den terroristischen Ansichten Amris. Einen Monat später war ihnen bereits bekannt, dass er wohl einen Anschlag in Deutschland verüben wolle, dazu im Internet bereits nach Selbstbauanleitungen für Bomben gesucht haben soll.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Berliner Justiz erlässt Haftbefehl gegen möglichen Amri-Komplizen

Im Februar 2016 wurde er auf die Liste von radikalen Islamisten gesetzt, nachdem die Geheimdienste sieben Beratungen durchführten, bei denen sie die Sache Amris detailliert erörterten. Die letzte Sitzung fand im November, ein Monat vor dem Anschlag , statt.

Anis Amri hatte am 19. Dezember in Berlin mit einem gestohlenen Lastwagen zwölf Menschen getötet und über 50 schwer verletzt. Mehrere Tage später wurde er in Mailand von einer Polizeistreife erschossen.