Gegen "russische Provokationen": USA stopfen Milliarden in Ukraine

„Wir unterstützen die demokratische Ukraine und reagieren auf russische Provokationen mittels Hilfeleistungen an unsere Verbündeten in Nord- und Zentraleuropa“, so Kerry.

Der Minister gab bekannt, dass die Gesamtsumme der geleisteten Hilfe etwa 3,4 Milliarden Dollar betrug, also vier Mal höher als der frühere Beitrag. Kerry zufolge war diese „für unsere Freunde an der Frontlinie“ notwendig, um ihre Sicherheit zu garantieren und die Verteidigung zu stärken.

Zuvor war berichtet worden, dass die US-Armee in der deutschen Stadt Bremerhaven damit begonnen habe, Panzer und militärische Ausrüstung von einem Transportschiff zu entladen. Die USA verlegt im Rahmen der Nato-Operation "Atlantic Resolve" mit Hilfe der Bundeswehr eine komplette Panzer-Brigade nach Osteuropa.

Ende September hatte das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten den Gesetzentwurf „Über Stabilität und Demokratie in der Ukraine“ gebilligt, der auch Lieferungen von letalen Waffen an Kiew vorsieht. Die Novelle ist Teil des gesamten Gesetzentwurfes für den föderalen Haushalt, der nun noch vom US-Senat gebilligt werden muss.

Washington leistet der Ukraine derweil schon länger militärische Hilfe – bislang jedoch offiziell nur in Form von Munition und Ausrüstung. Amerikanische Instrukteure trainieren zudem Kämpfer der Nationalgarde im Westen der Ukraine.