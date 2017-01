USA: Schießerei am Flughafen in Florida - fünf Tote und 13 Verletzte - Behörden

„Infolge der Schießerei haben wir fünf Tote und 13 Verletzte, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, so die Oberbürgermeisterin der Stadt Fort Lauderdale, Barbara Sheriff, in einem CNN-Interview.

Zuvor hatte aus dem örtlichen Sheriff-Büro verlautet, es gebe fünf Tote und acht Verletzte.

BREAKING: Authorities say five people killed, 8 wounded in the Fort Lauderdale airport shooting. https://t.co/oGOlglLdCi