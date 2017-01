Trump: Hackerangriffe hatten keinen Einfluss auf Wahlergebnis

«Obwohl Russland, China und andere Länder, Gruppen und einzelne Personen stets versuchen, in die Cyberinfrastruktur unserer staatlichen Institutionen, Unternehmen und Organisationen, darunter auch des Nationalkomitees der Demokraten, einzudringen, hatte das absolut keinen Einfluss auf das Wahlergebnis. Es gab auch keine Intervention in die Arbeit der Wahlmachinen», heißt es in Trumps Erklärung, die sein Stab verbreitete.

Der künftige Chef des Weißen Hauses bedankte sich bei den Eingestellten der Geheimdienste für die geleistete Arbeit.

Trump, der am 20. Januar sein Amt als US-Präsident offiziell antreten wird, bezweifelte am 1. Januar erneut, dass die Vorwürfe gegen Russland etwas auf sich haben. „Ich weiß Dinge, die die anderen nicht wissen“, beteuerte Trump vor Journalisten nach Angaben der US-Zeitung „The Hill“.





Obama machte die russischen Geheimdienste GRU und FSB für die Cyberattacken verantwortlich und verhängte am Donnerstag gegen diese und sieben weitere russische Organisationen und Privatpersonen Sanktionen. Darüber hinaus stempelte Obama 35 russische Diplomaten als Agenten ab und verwies sie des Landes. Auf seinen Befehl wurden zwei russische Niederlassungen in New York und Maryland dicht gemacht.



© AP Photo/ Luis M. Alvarez US-Außenamt sprachlos über Putins Verzicht auf Ausweisung von US-Diplomaten Russland weist die Vorwürfe von sich. Der Kreml kündigte spiegelbildliche Gegenmaßnahmen an, der russische Außenminister Sergej Lawrow schlug die Ausweisung von 35 US-Diplomaten vor. Doch Staatschef Wladimir Putin lehnte die Vergeltungsmaßnahmen überraschend ab. Obamas letzte Sanktionen seien zwar provokant, doch Russland werde seine nächsten Schritte bei der Wiederherstellung der Beziehungen zu den USA je nach Politik der Administration von US-Präsident Donald Trump gestalten, begründete Putin seine Entscheidung.

Putin sprach zudem eine ungewöhnliche Einladung aus: Alle Kinder der in Russland akkreditierten US-Diplomaten dürften an den Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten des Kremls teilnehmen.