US-Rekord 2016: Über 26.000 Bomben in sieben Ländern abgeworfen

© REUTERS/ Zohra Bensemra USA gestehen zahlreiche Zivilopfer im Irak und Syrien ein

In Syrien wurden demnach 12.192 Bomben abgefeuert, im Irak 12.095, in Afghanistan 1337 sowie 496 in Libyen, 34 im Jemen und jeweils zwölf in Somali und Pakistan.

Der Experte betont, dass diese Ziffern zweifelsohne unterbewertet seien, da nur die Daten zu Pakistan, Jemen, Somali und Libyen zuverlässig seien. Bei einem Luftangriff könnten zudem gleich mehrere Bomben abgeworfen werden.

Doch selbst gemäß diesen Daten warfen die USA nach Zenkos Berechnungen im vergangenen Jahr 3027 Bomben mehr als noch 2015. Und Libyen stand nicht mehr ganz oben auf der Liste.

© AFP 2016/ Sameer Al-Doumy Pentagon-Anweisung: Nicht mehr als zehn Zivilisten auf einmal töten

Zenko und seine Co-Autorin Jennifer Wilson sammelten diese Daten auf Grundlage von Pentagon-Berichten sowie aus einem Internet-Archiv. Sie fanden heraus, dass die USA 2016 angeblich 79 Prozent aller Anschläge auf Objekte der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) im Rahmen der Operation „Inherent Resolve“ geflogen haben sollen.

Anfang Dezember hatte die US-geführte Koalition eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie zugab, 173 Zivilisten im Laufe dieser Operation getötet zu haben.