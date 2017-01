Mann stürmt in Duisburg auf Beamten mit Messer los: Polizei erschießt Angreifer

Im Streit habe der Mann einem Bekannten in seiner Wohnung in den Hals gestochen. Das Opfer sei schwer verletzt worden und müsste anschließend notoperiert werden, so die Meldung.

Danach soll der Angreifer durch das Duisburger Viertel Bergheim gelaufen und eine weitere Person angegriffen haben. Wie es dem zweiten Opfer gehe, sei zunächst unklar.

„Anschließend betrat er die Polizeiwache in Rheinhausen, wo er in den Wachraum sprang und auf einen Beamten losstürmte“, so die Rheinische Post weiter. Der Beamte habe den Mann erschossen.

Die Düsseldorfer Mordkommission habe die Ermittlungen in den Fall übernommen.