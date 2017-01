Demnach glauben 58 Prozent der Befragten, dass öffentliche Orte für sie heute weniger sicher als früher sind. 31 Prozent sehen keine Veränderung. Dabei fühlen sich nur zehn Prozent sicher.

© Flickr/ Marco Verch Kölns Polizeichef zu Silvesternacht: „Um 20 Uhr war die Situation wie 2015“

Die Angst der Frauen sei nicht unbegründet, erläuterte Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie in Göttingen, gegenüber Bild am Sonntag. „Das haben die massenhaften Übergriffe in Köln vergangenes Silvester gezeigt“, fügte er hinzu.

Wie aus der Meinungsumfrage hervorgeht, betrachten Frauen die Zuwanderung aus islamisch geprägten Ländern eher als negativ für ihre Sicherheitslage. 44 Prozent der Befragten glauben, dass ihre persönliche Sicherheit durch diese Immigration schlechter wird.