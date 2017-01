Nach Izmir-Anschlag: Polizisten-Hund wartet tagelang an Todesort auf Herrchen - VIDEO

Obwohl der Hund mit dem Namen Hachiko kein offizielles Herrchen hatte, wurde er von dem gestorbenen Polizisten regelmäßig gepflegt und gefüttert. Sekin arbeitete seit knapp zehn Jahren als Wächter im örtlichen Gerichtshof.

#İzmir’deki saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun köpeği Zeytin'e esnaf sahip çıktı https://t.co/SeSFLL4wp1 pic.twitter.com/rO8Q1KIejg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2017

​Als der Terroranschlag vor dem Gerichtsgebäude passierte, war der Hund in der Nähe; er wurde sogar von den Wachkameras aufgenommen, aber von der Explosion nicht betroffen.

Dit is Zeytin, de hond van Fethi Sekin die omkwam bij de terreuraanslag in #Izmir #Turkije pic.twitter.com/BkaFfBwdzm — de Jonge Turken (@deJongeTurken) January 7, 2017

​Hachiko war Japans berühmtester Akita-Hund, dessen Geschichte in „Hachiko — Eine wunderbare Freundschaft" mit Richard Gere verfilmt wurde.

In der westtürkischen Millionenmetropole Izmir ist am 5. Januar eine Bombe vor dem Justizgebäude explodiert. Ein Polizist und ein Gerichtsmitarbeiter wurden dabei getötet. Bei einer Schießerei im Anschluss an den Anschlag wurden Medienberichten zufolge zwei Attentäter getötet. Ein dritter soll auf der Flucht sein, nach ihm werde gesucht.