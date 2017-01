Zehntausend Amerikaner bitten Obama um Freiheit für liebenden Vater

„Jay Maynor ist wegen des Mordes am Vergewaltiger seiner Tochter zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Er stellt keine Bedrohung für die Gesellschaft dar. Er ist ein guter Mann. Wir wollen, dass er wieder frei gelassen wird“, heißt es in der Petition an Obama.

Es gibt bereits knapp 11.000 Unterschriften.

Im Juni 2014 hatte Maynor aus dem US-Bundesstaat Alabama den 59-jährigen Raymond Earl Brooks, Julias Großvater mütterlicherseits, erschossen, weil der Julia mehrere Jahre lang missbraucht hatte. Der Vater bekannte sich schuldig und muss die nächsten 40 Jahre ins Gefängnis.

2002 war Brooks wegen der Vergewaltigung der achtjährigen Julia zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Davon saß er nur 27 Monate ab. Später kehrte er nach Alabama zurück, wo er nicht weit von seinem Opfer wohnte.

​Maynors Tochter hält die Strafe für ihren Vater für ungerecht:

„Mein Vater hat mich geschützt, jeder Vater würde dasselbe tun. Er ist ein toller Vater, eigentlich der beste. Und er liebt uns sehr.“