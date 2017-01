Mit Bettlaken in die Disko: Sibirische Oma seilt sich ab und bricht sich das Rückgrat

Der Unfall ereignete sich am Montagabend in Nowokusnezk in der westsibirischen Kohlebergbau-Region Kemerowo (rund 3000 km östlich von Moskau ab), wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die 49-Jährige feierte mit Alkohol den Geburtstag ihrer Enkelin. Danach wollte sie – schon ziemlich alkoholisiert – in eine Disko. Um das zu verhindern, sperrte ihre Tochter sie in der Wohnung ein und nahm die Schlüssel weg.

Doch die Großmutter gab nicht auf: „Sie band aus drei Bettlaken eine Knoten-Leiter zusammen, hängte sie aus dem Fenster und begann hinunterzuklettern. Auf halbem Weg stürzte die Dame jedoch ab und verletzte sich am Rücken. Trotzdem ging sie zuerst tanzen. Erst dort fühlte sie sich unwohl und rief den Notdienst. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr einen Wirbelbruch.