Aus fürs „alte“ Radio: Erstes Land der Welt verabschiedet sich von UKW

Am 11. Januar um 11.11 Uhr sollen Medienberichten zufolge im Rahmen einer Zeremonie in der Stadt Bodø in der Provinz Nordland die ersten Sendeanlagen vom Netz genommen werden. Alle Radiosender und Zuhörer sollen, so eine Regierungsentscheidung, digitales Radio nutzen. Bis Ende des Jahres sollen alle großen Stationen abgeschaltet werden, nur vereinzelte lokale Sender dürfen bis spätestens 2022 weiterhin per UKW senden.

Die norwegische Regierung hatte bereits im Jahr 2011 den Übergang zum Digital Audio Broadcasting (DAB) vorgeschlagen. Nach vier Jahren kündigte Norwegen offiziell an, dass es als erstes Land der Welt komplett von UKW zu Digital-Radio wechseln werde.

Das Digital Audio Broadcasting (DAB) ist ein digitaler Übertragungsstandard für terrestrischen Empfang von Digitalradio. DAB bietet gegenüber UKW störungsfreieren Empfang sowie CD-nahe Qualität.

