Was verbindet künftigen US-Chefdiplomaten mit Yandex.ru?

Demnach investierte der ehemalige Chef des US-Ölriesen ExxonMobil außer in russische auch in chinesische Technologie-Aktiva. Er halte Aktienpakete der chinesischen Alibaba und Baidu sowie Yandex NV, so der TV-Sender.

Allerdings sei der Anteil an russischen Aktiva wesentlich geringer als der an chinesischen. Den Gesamtwert der Wertpapiere des US-Chefdiplomaten in spe schätzte der Sender auf etwa 500 Millionen Dollar.

Yandex ist seit 2011 ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ unter dem Symbol YNDX und an der Moskauer Börse gehandelt und sind im RTS-Index enthalten. „Jeder Investor kann unsere Aktien kaufen“, teilte der PR-Direktor der Internetfirma, Otschir Mandschikow, dazu gegenüber der Agentur RIA Novosti mit.