Von Menschen überfüttert: Taucher retten im Eis festgefrorene Schwäne - VIDEO

Die Behörde wurde in den sozialen Netzwerken auf den Vorfall aufmerksam gemacht.

„Die Taucher haben das Eis mit ihren Händen zerbrochen und die Vögel aus der,Gefangenschaft‘ befreit“, hieß es. Die verletzten Vögel seien an Tierärzte übergeben worden. Leider konnten zwei Schwäne nicht mehr gerettet werden, so die Mitteilung weiter.

Der Hauptgrund für solche Vorfälle sehen Ornithologen in der Einmischung des Menschen in die Natur: Die Schwäne versammeln sich am Ufer und warten darauf, dass jemand sie füttert. Am Ufer gefriert das Wasser aber wesentlich schneller.

„Die Schwäne werden faul und wollen sich ihr Futter nicht selbst besorgen, weil sie regelmäßig gefüttert werden“, sagt die Vertreterin eines Tierschutzfonds in Jewpatorija, Nadeschda Landar. Durch falsche Ernährung verschlechtere sich die Immunität der Vögel, sie blieben am Ufer, statt in der Nacht zu ihren Nesten zurückzufliegen.

