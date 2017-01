Warum der Journalistenberuf in Afghanistan besonders gefährlich ist

„Insgesamt wurden im vorigen Jahr in Afghanistan 415 Fälle von Gewaltanwendung gegen Journalisten registriert, von denen die meisten tödlich endeten. Im Vergleich zu 2015 nahm die Zahl der Überfälle um 436 Prozent zu, gegenüber 2014 um 323 Prozent und zu 2013 um 546 Prozent“, sagte Khalvatgar.

Zu fast allen diesen Angriffen bekannten sich die Taliban.

Die Mehrheit der Opfer waren demnach Reporter in der nordafghanischen Stadt Kundus, die im Oktober mehrmals von den Extremisten überfallen worden war.

Diese traurige Statistik verband Khalvatgar direkt mit der Verschlechterung der Sicherheitslage in einigen afghanischen Provinzen und dem unzureichenden Schutz der Journalisten in Spannungsherden seitens der Sicherheitskräfte Afghanistans und der Nato.

„Bedauerlicherweise ist nicht zu erwarten, dass sich die Situation verbessern wird. 2017 scheint in dieser Hinsicht nicht einfach zu werden“, sagte Khalvatgar anschließend.

Die Lage in Afghanistan hat sich in den letzten Monaten stark verschlechtert. Nachdem die radikalen Taliban beträchtliche Territorien in ländlichen Gebieten unter ihre Kontrolle gebracht hatten, starteten sie auch eine Offensive auf Großstädte.

Zudem ist in dem Land der Einfluss der radikalen Terrormiliz Daesh gewachsen, der sich hauptsächlich ehemalige Vertreter der radikalen Taliban anschließen. Die Taliban und der IS sind miteinander konkurrierende Gruppierungen. Laut Khaama Press halten sich im Osten Afghanistans bis zu 3.000 IS-Anhänger auf.