Integration mal anders herum: Brüsseler Polizei absolviert Islam-Schnellkurs

© AP Photo/ Aaron Favila Europäischer Gerichtshof klärt Schwimmpflicht-Klage von Muslimen

„Dieses Training ist eine Antwort auf die Anfrage von Polizisten. In den Polizeibehörden ist man der Meinung, dass die Polizisten für hochwertige Arbeit in einer multikulturellen Stadt Grundkenntnisse des Islams brauchen“, sagte eine Vertreterin des Brüsseler Stadtrates in diesem Zusammenhang.

Ihr zufolge wird der neue Kurs dazu beitragen, nicht nur respektvolle Beziehungen zwischen Ordnungshütern und Vertretern von muslimischen Gemeinden aufzubauen, sondern auch helfen, eine Radikalisierung der Jugendlichen und potentielle Terroranschläge vorzubeugen.