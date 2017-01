Islamistische Radikalisierung Pariser Polizisten: Journalisten erfassen 17 Fälle

In dem Buch unter dem Titel „Wohin sind unsere Spione verschwunden?“ veröffentlichten die Autoren ihre journalistische Recherche, die sich mit verschiedenen Zwischenfällen in der französischen Polizei befasst. Seit 2012 seien in drei Jahren in der Pariser Polizeipräfektur 17 Fälle bekannt geworden, in denen 17 Beamte sich radikalisiert haben. Die Polizeibeamten seien vor etwa 12 Jahren nach strengen Eignungstesten eingestellt worden.

Die Journalisten schildern einen der Fälle: So habe ein Polizist seine Kollegen dadurch überrascht, dass er sich während einer Patrouille im Auto islamischen Gesang angehört und einmal sogar speziell bei einem muslimischen Geschäft angehalten und dort seiner Frau eine Burka gekauft habe.

Eine andere Beamtin, eine junge Polizistin, habe im September 2014 einen Hijab angezogen und sich in eine Klinik begeben, in der Polizeibeamte auf gesundheitliche Eignung untersucht werden. Dort habe sie dem Arzt erklärt, dass sie sich aus religiösen Gründen weigere, sich einem dienstlichen Gesundheitscheck zu unterziehen.

© REUTERS/ Christophe Petit Tesson/Pool Über vertane Chancen zur Terrorverhütung in Paris und Brüssel – WSJ

Einen Monat später habe sie ihre Uniform nicht mehr anziehen wollen, da dieser Anzug mit Hose statt Rock „ein Dreckslappen der Republik“ sei.

Im vergangenen Jahr wurde eine andere Beamtin zu 10 Monaten Haft verurteilt und für zwei Jahre vom Dienst suspendiert, nachdem sie in ihrem Facebook-Account verstörende Bemerkungen veröffentlichte. "Ich schäme mich, blau zu tragen. Wenn ich an Stelle der Terroristen wäre, würde ich diese …. aus dem Elysee und diejenigen, die für sie schuften schon längst in die Hose schei…en lassen“, schrieb sie.

Nach Angaben der Autoren sind hunderte solcher Fälle auch in anderen französischen Behörden wie dem Verteidigungs-, dem Innen- und dem Justizministerium zu verzeichnen.