Am Donnerstag postete die 22-jährige Russin bei Instagram ein neues Foto, das sie in einem schwarzen Badeanzug am Strand zeigt. Das Bild wurde auf den amerikanischen Jungferninseln aufgenommen. Über 66.000 Menschen klickten bereits auf den „Gefällt mir“-Button. Viele User kommentierten begeistert.

Die russische „Kardashian“ Kvitko kommt aus Kaliningrad. Sie begann ihre Karriere als Model, als sie 17 Jahre alt war. Die Russin, die derzeit in den USA lebt und arbeitet, wurde zur russischen „Kim Kardashian“ getauft. Medienberichten zufolge hat die Frau ihre eigene TV-Show gestartet. Ihr Instagram-Account hat über fünf Millionen Followers.