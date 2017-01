Türkei führt Gesichtserkennung an Nahost-Grenzen ein

„Diese Innovation leistet einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität“, wird Tüfenkci von der Agentur Anadolu zitiert.

© REUTERS/ Abdelrahmin Ismail Türkischer Premier: Grenzüberquerung außerhalb Kontrollpunkten gilt als Aggression

Zudem würden Fotos von Personen, die die Grenze passierten, in eine Polizei-Datenbank eingetragen, was in Zukunft als Grundlage zum Heranziehen von mutmaßlichen Tätern zur strafrechtlichen Verantwortung und für einen effektiveren Kampf gegen illegale Migration, Waffen- und Drogenschmuggel sowie Menschenhandel dienen solle.

Laut Tüfenkci kann dieses System einen zur Fahndung ausgeschriebenen Menschen sofort identifizieren, sollte dieser versuchen, allein oder auch gemeinsam mit anderen Personen die Grenze zu überqueren.