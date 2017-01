Deutschland: Verdächtiges weißes Pulver alarmiert Justiz

© AP Photo/ Virginia Mayo Ein Jahr nach Terror-Attentat in Paris: Belgische Polizei nimmt zwei Personen fest FAZ unter Berufung auf eine Untersuchung.

Puderzucker sei zuvor auch im Amtsgericht Eisleben in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Ähnliche Funde habe es in München, dem oberbayerischen Wolfratshausen, in Erfurt und Gera (Thüringen), Chemnitz (Sachsen), Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) sowie in Coburg (Bayern) gegeben.

In Gera seien dabei zwei Mitarbeiter in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Zeitung weiter. „Sie waren mit einem Brief mit dem Pulver direkt in Kontakt gekommen“. Der Polizei zufolge blieben sie augenscheinlich unverletzt.

Laut der Tagesschau ist die Häufung der Fälle auffällig. „Ein Zusammenhang liegt nahe“, zitiert das Nachrichtenportal einen Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die Hintergründe seien aber noch völlig unklar.