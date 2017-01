PayPal-Mitgründer erklärt Apple-Ära für vorbei

Thiel äußerte seine Einschätzung in einem “confirm or deny”-Interview (zu Deutsch: bestätigen oder verneinen) mit The New York Times. Der Journalist Maureen Down stellte dem Unternehmer die Frage, ob die besten Tage des iPhone-Herstellers schon vorbei seien.

„Ich bestätige das. Wir wissen, wie ein Smartphone aussieht und was es kann“, antwortete Thiel. Daran sei aber nicht der jetzige Apple-Chef Tim Cook schuld. „Es ist aber kein Bereich, in dem es noch Innovationen geben wird.“

© AFP 2016/ Robyn Beck Erweiterte Realität: Apple bastelt an neuer Virtual-Brille

In dieser Woche wurde das iPhone zehn Jahre alt.

Peter Thiel ist ein US-Inverstor deutscher Herkunft und ein Silicon-Valley-Milliardär. Gemeinsam mit May Levchin und Elon Musk gründete er den Bezahldienst Paypal und arbeitete als Geschäftsführer des Unternehmens. Er war auch der erste externe Kapitalgeber des sozialen Netzwerks Facebook.

Thiel ist ein Unterstützer des designierten US-Präsidenten Donald Trump und Mitglied seines Übergangsteams.