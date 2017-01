So viel kostet ein US-Präsident: Ist Trump Bloomberg weniger wert als CNN?

© REUTERS/ Mike Segar So teuer ist Trump für New York

Bisher habe New York, so Bloomberg, bereits mehr als 32 Millionen Dollar (etwa 30 Millionen Euro) dafür ausgegeben. Der Großteil der Ausgaben ist für die Bezahlung der Polizisten, die den Trump Tower bewachen, angedacht, wobei die Tätigkeit der Geheimdienste, privater und militärischer Bewachungsdienste angeblich zusätzlich bezahlt werden müssten.

Andere Kosten nannte Bloomberg nicht und begründet das damit, dass noch unbekannt sei, wie New York die für Trumps Bewachung bereitgestellten Millionen verwenden werde.

CNN hatte im November von mehr Kosten berichtet: Auch Trumps Ehefrau Melania und ihr 10-jähriger Sohn Barron würden mindestens bis Ende des laufenden Schuljahres im Trump Tower bleiben. Auch der frisch gewählte US-Präsident beabsichtige, sein Zuhause in Manhattan regelmäßig zu besuchen.

Bezahlt werden müssten auch die Polizisten, die die erwachsenen Kinder des Milliardärs sowie dessen Enkelkinder, die ebenfalls in New York wohnen, bewachen. Die Bewachung des designierten Präsidenten sei besonders teuer, weil er in einem der am dichtesten besiedelten Wohnviertel der US-Metropole lebt.

Mittlerweile weigerte sich die Stadtpolizei die für die Gewährleistung der Sicherheit des designierten Staatschefs ausgegeben Mittel zu besprechen. Laut der Stadtverwaltung werden die Sicherheitskosten bis zur offiziellen Amtseinführung Trumps am 20. Januar auf 35 Millionen US-Dollar aufgestockt. Zugleich könnten sich die Gesamtkosten im Zeitraum vom 8. November bis 20 Januar auf mehr als 70 Millionen US-Dollar läppern.

© AFP 2016/ Rhona Wise „Zankapfel“ geklärt? Trump beziffert sein Vermögen

Zuvor hatte sich Trump bereit erklärt , auf das Präsidentengehalt in Höhe von 400.000 US-Dollar zu verzichten. In der Geschichte der USA gab es bislang nur zwei andere wohlhabende Präsidenten, die ebenfalls eine Entlohnung für ihre Arbeit abgelehnt hatten. Der 31. und der 35. US-Präsident, Herbert Hoover und John F. Kennedy, hatten ihre Gehälter Wohltätigkeitsstiftungen gespendet.

Am 20. Januar wird Trump offiziell sein Amt als 45. Präsident der USA antreten und damit Obama im Oval Office ablösen.