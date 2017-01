„Mama, was hast Du verbrochen, warum kriegst Du keinen Pass?“

Frau Zaitseva, seit wann leben Sie in Deutschland?

1998 kam ich zum ersten Mal. Damals als Stipendiatin des deutschen akademischen Auslandsdienstes. Der Plan war eigentlich, dass ich nach dem Aufenthalt nach Kasachstan zurückkehre und mein Studium fortsetze, weil ich dort schon sechs Semester Deutsch und deutsche Literatur studiert habe. Aber dann habe ich an der Universität Mainz ein Vollzeitstudium angefangen.

Dann haben sie sich mehr und mehr an Deutschland gewöhnt und irgendwann ihren jetzigen Mann kennengelernt. Wann war das?

Das war nach dem Studium. Kurz zuvor waren meine Eltern gestorben. Somit hatte ich keine Bindung mehr nach Kasachstan. Mein Mann und ich haben dann geheiratet und zwei Töchter bekommen.

Das klingt nach einer runden Geschichte. Jetzt wollen sie schon seit einiger Zeit in Deutschland eingebürgert werden. Warum funktioniert das nicht?

Es ist anscheinend nicht alles so gelaufen wie es sein musste. Anscheinend, denn jetzt wissen wir, dass wir alle Voraussetzungen von Beginn an erfüllt haben. Diese stehen im Staatsangehörigkeitsgesetz fest verankert. Da ist zum einen die deutsche Sprache: Meine Kenntnisse habe ich beim deutsch-akademischen Hochschultest schon vor dem Studium 1998 nachgewiesen. Den Test muss man bestehen, um überhaupt zum Studium zugelassen wird. Meine Kenntnisse haben sich seitdem nur verbessert. Der nächste Punkt ist das Bekenntnis zur deutschen Staatsordnung, die habe ich auch. Ich bin Christin. Der dritte Punkt, der sehr wichtig ist, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und das ist der Knackpunkt: Da hat man mir immer gesagt: Das Einkommen reicht nicht. Aber keiner hat uns gesagt, wie hoch die Einkommensgrenze eigentlich sein muss. Ich habe Gesetze durchwühlt, mich bei Rechtsanwälten erkundigt – keiner kann mir sagen, wo im Gesetz steht, wie hoch das Einkommen sein muss. Das wichtigste ist ja: Man steht auf eigenen Beinen und ist auf keinen Fall auf die Hilfe vom Staat angewiesen. Das sind wir schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Selbst Wohngeld und Kinderzuschlag haben wir abgelehnt, damit es keine negativen Auswirkungen auf den Antrag hat. Bei der Antragstellung war ich selbständig und wir haben uns immer selbst finanziert und machen das bis jetzt.

© Foto: Alexandra Zaitseva Alexandra Zaitseva mit iheren beiden Töchtern

Sie betreiben ihr eigenes Reisebüro am Flughafen Köln. Sie verkaufen Menschen Flugreisen, arbeiten dort, von wo aus täglich Tausende Menschen in fremde Länder fliegen, dürfen selber aber das Land nicht verlassen…

Ich darf nicht einmal die Stadt Köln verlassen. Ich muss mich hier aufhalten, weil ich eine sogenannte Fiktionsbescheinigung habe. Das ist etwas ungewöhnlich. Man bekommt diese Bescheinigung eigentlich nur, wenn man Asylbewerber oder Flüchtling ist. Das ist eine vorrübergehende Aufenthaltserlaubnis, die immer nach drei Monaten endet. Wenn man sie verlängern will, zahlt man eine Strafe.

Wie hoch ist diese Strafe?

Im Moment noch 20 Euro. Aber sie steigt, je länger man diese Fiktionsbescheinigung hat.

Wenn ich sie richtig verstehe, werden Sie genauso behandelt wie ein Asylsuchender, etwa aus Syrien, der auf der Flucht ist und kein Wort deutsch spricht? © AFP 2016/ DPA/Markus Boehm Ein Jahr nach Köln: Jeder zweite Deutsche sieht schwarz

Genauso ist es. Mit der Bescheinigung darf ich nur hier in Köln bleiben und habe sozusagen gar keine Rechte mehr. Aber nichts desto trotz kann ich ein Unternehmen führen, ich darf Mitarbeiter einstellen, ich kann Steuern zahlen – nach einem Tag wurde mir meine Steuernummer zugewiesen – im Unterschied zu meiner Einbürgerungsurkunde, die seit fünf Jahren immer noch nicht da ist.

Was ist denn die Begründung der Stadt, warum Sie immer noch auf die Einbürgerungsurkunde warten müssen?

Die Begründung war das fehlende Einkommen. Wir haben uns geschäftlich aber weiterentwickelt und das Einkommen ist jetzt gesichert. Der zweite Punkt ist mittlerweile, dass ich keinen gültigen Pass mehr habe. Das Verfahren hat sich in die Länge gezogen und der ist irgendwann abgelaufen. Ohne gültigen Pass kann man eigentlich nicht mehr eingebürgert werden.

Und in Kasachstan weigert man sich, ihnen einen neuen Pass auszustellen, weil sie inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben. Ist das richtig?

Das stimmt. Bei der Behörde in Kasachstan muss man eine sogenannte Negativbescheinigung vorlegen. Diese Negativbescheinigung bekommt man von den deutschen Behörden. Sie bestätigt, dass man nie um die deutsche Staatsbürgerschaft ersucht hat. Das habe ich aber. Damit bekomme ich diese Negativbescheinigung nicht und kann sie auch nicht vorlegen.

Welche Lösung gibt es denn für ihr Problem?

Die ist simpel. Da mir die Einbürgerung zusteht, hätte man eine sogenannte Ermessenseinbürgerung durchführen können – sprich die Einbürgerungsurkunde ausstellen können. Mit diesem Papier würde ich bei der kasachischen Botschaft vorsprechen und hätte danach eine Bescheinigung über den Verlust der kasachischen Staatsbürgerschaft vorgelegt. Dann wäre die Sache erledigt: ich wäre Deutsche und hätte nur eine Staatsbürgerschaft. Es klingt einfach, aber die Stadt Köln weigert sich.

© Foto: Alexandra Zaitseva Töchter von Alexandra Zaitseva

Meine abschließende Frage, Frau Zaitseva: Wie geht ihre Familie, wie gehen ihre Kinder mit dieser Situation um?

Alle leiden darunter. Meine Kinder fliegen alleine mit ihrem Vater in den Urlaub, weil Mama ja gar nicht raus darf. Die finden das nicht so toll. Vor allem die jüngere, sie ist sieben Jahre alt und sehr sensibel. Sie weint jedes Mal: „Mama, was hast Du verbrochen, warum kriegst Du keinen Pass?“ Was soll ich sagen? Ich arbeite für die Polizei und die Stadt Köln als Dolmetscherin, auch für den Zoll und das Jugendamt. Mama hat nichts verbrochen, Mama hat ein erweitertes Führungszeugnis, auf dem schwarz auf weiß steht, dass ich eine sehr gute Bürgerin bin.

