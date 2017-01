Wegen überhöhter Gebühren: Deutsche Kanzlei will deutsche Banken verklagen

Nicht nur in den USA bereitet eine Anwaltskanzlei eine Klage gegen deutsche Banken wegen überhöhter EC- und Kreditkartengebühren in der Vergangenheit vor. Eine solche Klage wird nun auch in Deutschland von der Kanzlei Nieding +Barth vorbereitet. Was Gegenstand der Klage ist und wie es um die Aussicht auf Erfolg bestellt ist, hat Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Klaus Nieding aus der Kanzlei Nieding + Barth in einem Spuntik-Interview mit Valentin Raskatov dargelegt.

„Der Händler oder das Unternehmen, das das EC-Karten-System als Zahlungssystem einsetzt, muss Gebühren an die Banken, die dieses Zahlungssystem zur Verfügung stellen und über die EC-Karte die Zahlung abwickeln, abführen“, erklärt der Rechtsanwalt. „Da gibt es eine Grundgebühr und es gibt eine umsatzabhängige Zusatzgebühr. Um diese Gebühren geht es. Die waren bis zum Jahr 2014 in der Deutschen Kreditwirtschaft abgesprochen. Ab 2014 hat das Bundeskartellamt diese Praxis nicht mehr mitgetragen mit der Folge, dass die Preise dem freien Markt übergeben wurden. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die EC-Kartengebühren um bis zu 40 Prozent zurückgegangen sind. Hieran kann man deutlich sehen, dass sie früher überhöht waren.“

Das lässt für Nieding einen einfachen Schluss zu: „Man kann also aufgrund der heutigen Marktpreise feststellen, dass die damaligen Gebühren überhöht waren und insofern können die Unternehmen unserer Ansicht nach Schadenersatz verlangen für die in der Vergangenheit gezahlten zu hohen Gebühren. Man kann hier eine Gegenüberstellung der aktuellen Marktpreise und der seinerzeit abgesprochenen Preise machen und dann innerhalb des Rahmens der Verjährungsfrist des Zivilrechtes, also maximal zehn Jahre, die entsprechenden Summen von den Banken zurückverlangen.“

Und wen betrifft das Ganze? „Das betrifft die gesamte deutsche Kreditwirtschaft, jedenfalls die Banken, die EC-Karten-Systeme zur Verfügung gestellt haben. Das geht durch alle Bereiche des deutschen Banken- und Sparkassenwesens, sprich, Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen und auch große Privatbanken sind hiervon betroffen“, so Nieding.

Anlass zur Klage haben viele und der Betrag dürfte beachtlich ausfallen. „Das betrifft alle großen Handelsketten, alle großen Einzelhandelsunternehmen, aber es betrifft natürlich auch Unternehmen der Mineralölwirtschaft, wenn Sie zum Beispiel an das Bezahlen von Rechnungen an der Tankstelle denken“, sagt der Rechtsanwalt. „Wenn man die zurückliegenden zehn Jahre als Zeitraum nimmt und sich einmal anschaut, in welchen Bereichen des täglichen Lebens die Bezahlung mit der EC-Karte gang und gäbe ist, dann ist klar: Wir reden hier von einem deutlichen Milliardenbetrag.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der in dieser Sache zuständig ist, sieht den Vorgang gelassen und kommentiert die Klage aus den USA in einem Statement: „Schon seit Jahren werden individuelle Entgelte im ec cash-System mit dem Handel vereinbart. Die frühere einheitliche Verfahrensweise beruhte auf einer gesetzlichen Freistellung und war mit dem Bundeskartellamt abgestimmt. Ein Kartellrechtsverstoß lag zu keinem Zeitpunkt vor und ist auch vom Bundeskartellamt nicht festgestellt worden. Offenbar versucht eine amerikanische Klägerkanzlei, einzelne deutsche Handelsunternehmen in Klageverfahren gegen die Kreditwirtschaft hineinzutreiben. Für solche Verfahren sehen wir keine Grundlage.“ Diese Begründung greift auch auf die deutsche Klage.

Zwei Seiten also und zwei gegensätzliche Ansichten. Wie der Prozess letztlich ausgeht, müssen die Gerichte entscheiden.