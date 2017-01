Einbrecher schlagen im Berliner Luxus-Kaufhaus KaDeWe zu

Die Täter seien am Samstagmorgen gegen 7.00 Uhr in das Erdgeschoss des KaDeWe eingedrungen und hätten vermutlich Beute gemacht, hieß es. Demnach sollen sie mehrere Vitrinen eingeschlagen haben.

Welche Geschäfte betroffen waren, war am Samstagvormittag zunächst unklar. Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem Abteilungen mit teurem Schmuck. Dort hatten am 20. Dezember 2014 Räuber während des laufenden Geschäftsbetriebs zugeschlagen und Schmuck sowie Uhren im Wert von Hunderttausenden Euro erbeutet, so dpa.