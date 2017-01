Zigtausende Vögel für Flugsicherheit über New York geopfert

Die Journalisten behaupten in ihrem Artikel, die städtischen Behörden hätten sich nach der spektakulären Airbus-Notwasserung auf dem Hudson-River im Jahr 2009 zu diesem Schritt entschlossen. Laut den Experten soll damals eine Kollision der Maschine mit einem Schwarm Kanadagänsen den Ausfall der zwei Triebwerke des A320 verursacht haben.

„Allerdings bleibt unklar, ob die Vernichtung der Vögel die Situation zum Besseren hin hat verändern können“, heißt es im Artikel. Die Autoren verweisen auf die internen Statistiken der Flughäfen, die von einer zweifachen Zunahme der Vorfälle mit Vögeln zeugt. „Von 2004 bis 2009 wurden 158 Kollisionen von Vögeln mit Passagiermaschinen fixiert. Seit 2007 bis zum heutigen Tag – 299“, schreiben die Journalisten.

Wie die Autoren ferner betonen, komme es am Himmel über New York regelmäßig zu derartigen Kollisionen. Die gefährlichsten darunter fallen in die Migrationszeit großer Zugvögel.

Die New Yorker Behörden praktizieren auch humanere Methoden, um Vögel von Flugzeugen fernzuhalten. So werden den Journalisten zufolge gegen starke Vogelansammlungen oft Laser- und pyrotechnische Abschreckungsvorrichtungen eingesetzt.

USA: Adler bringt Flugzeug zum Absturz — alle vier Insassen tot

Die Autoren der Initiative, Vögel zu töten, erklären indes, das Programm habe sich als effektiv erwiesen, da es „seit 2009 keine einzige Notwasserung mehr auf dem Hudson-River gegeben hat“.