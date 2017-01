Syrien: Russisches Militär übergibt 1,7 Tonnen Hilfsgüter an notleidende Bevölkerung

„Innerhalb des Tages wurden zwei humanitäre Aktionen realisiert, bei denen den friedlichen Einwohnern des Viertels Az-Zahra in Aleppo und des Viertels Al-Zagra in Homs mehr als 1,7 Tonnen humanitäre Güter – Lebensmittel, Medikamente und Schulutensilien — übergeben wurden“, heißt es in dem auf der Webseite des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Dokument.

Wie ferner hervorgehoben wird, funktionieren für die Bewohner von Ost-Aleppo weiterhin die Versorgungspunkte, wo sie warmes Essen und Bedarfsartikel bekommen können.