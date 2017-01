Zu glaubwürdig geschauspielert: Verwirrte Polizei nimmt Darstellerin fest - VIDEO

Die Schauspielerin Marina Karlyschewa vom Theater.doc hatte auf einem Balkon gestanden und laut damit gedroht, Selbstmord zu begehen. Die Polizisten, die gerade auf Streife waren, dachten fälschlicherweise, dass es sich um einen echten Selbstmordversuch handelte. Die Schauspielerin und der Regisseur Wsewolod Liswoski wurden festgenommen, um den „Suizid“ zu verhindern.

Als den Beamten aber klar wurde, dass die Szene Teil eines Theaterstücks war, entschuldigten sie sich und ließen die Darstellerin und den Regisseur wieder frei.

Wie das Theater selbst mitteilte, spielt sich die Handlung von „Verdeckte Wirkungen“ nicht auf einer Bühne, sondern an verschiedenen Orten in der Stadt ab: auf den Straßen und in Einkaufszentren, in verlassenen Häusern, in Parks, in der U-Bahn und in den schmalen Korridoren von Wohnungen. Die Zuschauer können nicht erfahren, wo das Stück zunächst stattfindet, ehe sie nicht ihre Tickets gekauft haben.