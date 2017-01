Führte iPhone zum Absturz des EgyptAir-Jets?

© REUTERS/ Egyptian Military EgyptAir MS804: Störmeldungen von Bordelektronik drei Minuten vor dem Absturz

Die Ermittlungsbeamten haben eine Verbindung zwischen dem Alarmsignal und dem herstellen können, dass der Copilot sein iPhone 6S, sein iPad mini4 sowie eine Tasche mit Kosmetikartikeln, einschließlich zweier Sprays, auf das Gerätefeld gelegt hatte. Diese Tatsache sei den Ermittlern beim Studium der Aufzeichnungen der Flughafen-Überwachungskameras aufgefallen, die noch vor dem Start der Maschine in Paris gemacht worden waren.

„Alle diese Gegenstände wurden in der rechten Ecke der Pilotenkabine abgelegt, nicht weit vom Fenster, an jener Stelle, woher die automatischen Störmeldungen kamen …“, heißt es in dem Artikel. Die Ermittler schließen demnach nicht aus, dass es zu einer Überhitzung dieser mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestatteten elektronischen Geräte hätte kommen können.

Die Luftfahrtbehörde Ägyptens betrachtet diese Version der Ermittlung indes als einen Versuch der französischen Seite, sich der Verantwortung zu entziehen.

„Das Ziel solcher Erklärungen ist der Versuch, der Verantwortung für den Absturz des Flugzeugs zu entgehen, bedenkt man, dass es sich um einen Airbus-Jet handelt, der in Frankreich gebaut und dort auch gestartet war. Demnach wird Paris die Verantwortung für den Vorfall tragen, und die Entschädigungen werden laut dem internationalen Recht verdoppelt“, zitiert das ägyptische Nachrichtenportal „Bavabat News“ einen Vertreter der Luftfahrtbehörde des Landes.

Der EgyptAir-Jet A320 war am frühen Morgen des 19. Mai 2016 auf dem Flug MS804 von Paris nach Kairo ins Mittelmeer gestürzt. Von den 66 Insassen hat niemand den Absturz überlebt. Einen Tag später wurden Wrackteile und Gepäckstücke der Passagiere etwa 290 Kilometer vor der Küste der Stadt Alexandria gesichtet. Nach der Auswertung der geborgenen Flugschreiber der Maschine stellte sich heraus, dass vor dem Absturz an Bord ein Brand ausgebrochen war. In der am 15. Dezember verbreiteten Erklärung der Untersuchungskommission des Unglücks hieß es, die Leichen der geborgenen Opfer hätten Sprengstoffspuren aufgewiesen.