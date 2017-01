Kirgistan: Eigentümer der abgestürzten Boeing ermittelt

An Bord befanden sich 85 Tonnen Frachtgut. Nach vorläufigen Angaben handelte es sich dabei um Konsumwaren.

Am frühen Montagmorgen war ein Frachtflugzeug beim Anflug auf den internationalen Flughafen „Manas“ in der Nähe von Bischkek über einer Datschensiedlung abgestürzt. Die Maschine war von Hongkong nach Istanbul unterwegs und sollte in Bischkek zum Nachtanken zwischenlanden.

Jüngsten Angaben zufolge kamen bei dem Unglück 37 Menschen ums Leben, 15 weitere wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die verunglückte Maschine soll mehr als die Hälfte der Siedlung schwer beschädigt haben. 17 Häuser sind laut kirgisischen Behörden vollständig zerstört, 23 weitere schwer betroffen.

Als Ursache werden bislang die widrigen Witterungsbedingungen vermutet: Im Raum des Flughafens herrschte dichter Nebel. Auch ein Fehler des Piloten konnte die Tragödie verursacht haben. Laut Marat Amankulow, Chef des Hohen Rates Kirgistans für Verkehr, Kommunikation, Architektur und Bauwesen, hatte die Boeing die Landepiste verfehlt und dabei einen Zaun mit dem Rumpf erfasst. Einen Terroranschlag schließen die kirgisischen Behörden allerdings aus.

Für Dienstag ist in Kirgistan ein Staatstrauertag ausgerufen worden.