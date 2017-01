Trotz heftiger Kritik nimmt Norwegen US-Militärs auf

© Foto: US Marine Corps / Harley Thomas Russlands Botschaft in Oslo reagiert auf Stationierung von US-Marinesoldaten im Land

Die norwegische Regierung hatte noch im Oktober des vergangenen Jahres entschieden, die US-Militärs im Rahmen der bilateralen Kooperationsvereinbarung im Bereich der Militär-Trainings für sechs Monate auf Rotationsgrundlage zu empfangen.

Die US-Marinesoldaten wurden auf dem Militärstützpunkt im norwegischen Værnes untergebracht.

Kreml kommentiert Verlegung von US-Panzern nach Polen

In Norwegen erfolgt eine derartige Form der Zusammenarbeit zunächst auf Probe. Trotzdem löste die Entscheidung der Regierung bereits eine Welle von Kritik und Protest aus. Die Gegner betonen, dass Norwegen nach dem Nato-Beitritt im Jahr 1949 unverändert an der Politik der Nicht-Stationierung von Soldaten aus dem Ausland in Friedenszeiten auf ständiger Grundlage festhalten müsse.

Daraufhin erklärte die Verteidigungsministerin des Landes, Ine Eriksen Søreide, dass diese Zusammenarbeit nicht gegen die traditionelle Politik verstoße. „Eine Probezusammenarbeit bedeutet eine Rotation der US-Militärs. Von einer ständigen Stationierung von US-Soldaten oder der Errichtung eines US-Stützpunktes in Norwegen ist keine Rede.“