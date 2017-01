Bizarr oder brillant? Amputiertes Bein wird zum Netz-Star

Als die Ärzte Christies Erkrankung diagnostizierten, war ihr Unterschenkel nicht mehr zu retten und musste amputiert werden. Ein schwerer Schlag für die junge Frau, zumal sie infolge der OP berufsunfähig wurde.

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander) Окт 11 2016 в 6:26 PDT

Doch die 25-Jährige hat aus ihrer Not eine Tugend gemacht. Heute zeigt sie das Skelett ihres Unterschenkels via Instagram im Park, im Museum, am Strand… Damit will die US-Amerikanerin 10.000 US-Dollar auf einer Crowdfunding-Plattform einwerben, um den Einkommensverlust auszugleichen – 1.600 Dollar kamen bereits zusammen.

Bei Instagram-Nutzern kommt die Idee unterschiedlich an. Die einen loben Christie dafür, dass sie den Kopf nicht hängen lässt. Für andere sind die Bilder eine grausige Zumutung und irgendwie unangebracht.