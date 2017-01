US-Bürger hält von ihm ermordete Frau auf Facebook tagelang „am Leben“

George McShane Jr. hat offenbar seine Gattin Kristen bei einem Streit in der Nacht zum 7. Januar erwürgt, wie der Mann selbst gegenüber der Polizei erläutert habe.

Später hätte er versucht, den Mord vor Familie und Freunden zu verbergen, indem er im Facebook-Profil seiner Frau einige Beiträge postete.

„Ich kann nicht glauben, dass ich mein Handy in die Kloschüssel fallen ließ. Ich bin so eine Idiotin. Schreibt mir vorerst hier, bis ich es repariert habe“, lautete ein Eintrag am Morgen des 7. Januars.

© Sputnik/ Sputnik US-Journalist rechtfertigt Mord an russischem Botschafter – Netz empört

Der Zeitung zufolge fand die Polizei einige Tage später die Leiche der Frau im Schlafzimmer. George wiederum sei zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto in der Garage gewesen, wo er einen Selbstmord versucht haben soll. Dem Mann wird nun Mord vorgeworfen.