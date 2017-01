Deutschland: Weiteren Auschwitz-Wachmännern droht Anklage

„Wir haben die Fälle an die Staatsanwaltschaften Gera, Stuttgart und Oldenburg abgegeben“, so Oberstaatsanwalt Jens Rommel gegenüber dem Blatt.

Die Beschuldigten seien mittlerweile allerdings über 90 Jahre alt. In der SS-Hierarchie standen sie Rommel zufolge relativ weit unten. Es handele sich um „einfache Wachleute“.

Im Juni 2016 war der 94-jährige Reinhold Hanning wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Mehr als eine Million Juden sowie polnische Intellektuelle und sowjetische Kriegsgefangene wurden im KZ Auschwitz in den Gaskammern ermordet und in Krematorien verbrannt. Nach unterschiedlichen Quellen sollen dort insgesamt 1,5 bis zwei Millionen Menschen verschiedener Nationalitäten, darunter auch rund 15.000 Sowjetbürger, umgekommen sein. Der Lagerkomplex wurde am 27. Januar 1945 befreit. Bei den Kämpfen um das Lager und die gleichnamige Nachbarstadt Auschwitz (polnisch Oświęcim) sind mehr als 200 sowjetische Soldaten und Offiziere gefallen.