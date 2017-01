„Geben Sie Ihre Tickets zurück“ - Trump antwortet seinen Boykotteuren

Was die Menschen angeht, die die Inauguration nicht besuchen wollten, „hoffe ich sehr, dass sie mir ihre Tickets zurückgeben“, so Trump.

Zuvor hatten über 30 Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei erklärt, dass sie sich nicht an Trumps Vereidigungszeremonie teilnehmen würden. Zudem hatten viele Promis, die im Wahlkampf lautstark die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton unterstützt hatten, auf ihre Teilnahme an der Inauguration des neu gewählten US-Präsidenten verzichtet.

Für die meisten Gäste sind die Tickets zu der Zeremonie, darunter auch zu Feier-Marsch, Frühstück sowie Vereidigung des neuen US-Staatschefs, nicht kostenlos. Die Preise liegen zwischen 425 und 16.000 US-Dollar. Um Trump einmal die Hand zu schütteln, muss man gar mehrere Hunderttausende US-Dollar zahlen.

Am 8. November war Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar findet die offizielle Amtseinführung statt. Sie startet um 12.00 Uhr (Ortszeit) vor dem Kapitol, dem Sitz des Kongresses. Medienberichten zufolge will Trump seine Rede selbstständig vorbereiten.