„Ein Teil Mossuls wurde befreit. Dies ist einer guten Zusammenarbeit zwischen den Peschmerga -Einheiten und der irakische Armee in Mossul zu verdanken“, sagte nun aber der Außenminister des irakischen Kurdistans, Falah Mustafa Bakir, gegenüber der Agentur RIA Novosti. „Es ist sehr wichtig, diese Stadt vom IS (auch Islamischer Staat, Daesh – Anm. d. Red.) zu befreien. Das sind schwere Gefechte, sie werden gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, so der Minister weiter.

Bakir zufolge ist es derzeit noch ziemlich schwer vorherzusagen, wann die Operation beendet werde.

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic Freiwilliger Daesh-Bekämpfer: Mossul wird innerhalb einer Woche gesäubert

Zuvor war bekannt worden, dass irakische Militärs 85 Prozent der östlichen Stadtbezirke Mossuls befreit haben sollen. Die Führung der Operation soll diese Information jedoch nicht bestätigt, sondern betont haben, dass Ostmossul noch nicht komplett befreit sei.

Die Befreiungsoperation in Mossul läuft seit Oktober. Die Operation wird von den USA angeführt, auch irakische und kurdische Einheiten sind beteiligt. Es ist ihnen gelungen, gemeinsam voranzukommen und mehrere Viertel im Osten der Stadt zu erobern.