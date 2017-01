Estland: Studie oder Loyalitätstest für russischsprachige Schüler?

Die 15-Jährigen sollen unter anderem auf die Fragen antworten, ob sie die ständige Präsenz der Nato-Verbündeten in Estland unterstützen, ob Russland eine tatsächliche Gefahr für die Sicherheit Estlands darstellt und ob man bewaffneten Widerstand leisten muss, wenn Estland angegriffen wird. Sie sollen ihre Meinung dazu äußern, wie sie die EU-Mitgliedschaft Estlands bewerten, wie die EU mit den gegen Russland verhängten Sanktionen umgehen soll und wer die Entfachung des Ukraine-Konfliktes zu verantworten hat.

Zudem sollen die Schüler ihre Einstellung zu dem militärischen Freiwilligenverband „Kaitseliit" angeben. Den können sie als zuverlässig, feindlich, friedlich, sinnlos, patriotisch, nationalistisch, gleichgültig, beunruhigend oder vereinigend bezeichnen.

Unter den angebotenen Antworten auf die Frage „Wozu halten sich die militärischen Verbündeten auf dem Territorium Estlands auf?" gibt es die Variante „Um Russland zu provozieren".

Die Schüler sollen den Fragebogen selbständig in der Schule und nicht zu Hause ausfüllen, da die Veranstalter der Umfrage meinen, die Anwesenheit eines Außenseiters könne das Ergebnis der Umfrage beeinflussen. Die Eltern wurden nicht gefragt, ob sie in die Teilnahme ihrer Kinder an der Umfrage einwilligen.

Die Umfrage rief bei den Eltern der betroffenen Jugendlichen Empörung hervor. Sie befürchten, auf diese Weise überprüfe man die Loyalität der ganzen Familie.

Den Veranstaltern der Umfrage zufolge beantworten die Schüler die angebotenen Fragen anonym und freiwillig.