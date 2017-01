„Die Kämpfer verüben fortwährende Angriffe auf die syrischen Stellungen, wobei sie in der Truppenzahl überlegen sind“, so Rudskoj zur Situation in Deir ez-Zor.

Rudskoj betonte dabei, die örtlichen Militärs und die russischen Luftstreitkräfte würden dennoch den Anti-Terror-Kampf fortsetzen. Alle notwendigen Maßnahmen werden laut ihm ergriffen, um die syrischen Abwehrtruppen zu unterstützen und die Situation in der Region zu stabilisieren.

Die Provinz Deir ez-Zor im Nordosten Syriens befindet sich fast komplett unter der Kontrolle der IS-Kämpfer. Das gleichnamige Verwaltungszentrum wird zwar weiterhin von der Regierungsarmee kontrolliert, aber die Einwohner sind seit mehr als drei Jahren von der Terrormiliz eingeschlossen.