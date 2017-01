Botschafter-Mord in Ankara: Ausstellungsveranstalter festgenommen - Neuer Verdacht?

Der Name des Festgenommenen wird demnach nicht angegeben, seine Initiale seien T.O.

Der Veranstalter hatte demnach zuvor mitgeteilt, dass der Mörder an dem russischen Botschafter, Mevlut Mert Altintas, mehrere Tage vor seinem Attentat das Ausstellungszentrum besucht hätte.

© Sputnik/ Iskander Aminov Hintergründe zu Botschaftermord in Ankara: Fünf Verdächtige festgenommen

Anfang Januar hatte die türkische Polizei fünf Personen im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Karlow in Ankara festgenommen. Vier von ihnen waren Arbeitskollegen des 22-jährigen Angreifers im Innenministerium. Der Fünfte war ein Aktivist der islamistischen Bewegung um den Prediger Fethulah Güllen (FETÖ), der die Anhänger der Organisation aus dem Kreis der Kursanten der Polizeischule von Rüstü Ünsal in Izmir betreute, wo Altintas studierte.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ist am 19. Dezember bei einer Fotoausstellung in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Der Täter war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von anderen Sicherheitskräften getötet.