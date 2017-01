100 Militärärzte aus Syrien nach Russland heimgekehrt

„Ein russisches Transportflugzeug vom Typ Il-76 mit den Militärs der Sondereinsatztruppe an Bord hat die russische Militärbasis Hmeimim verlassen und ist auf dem Flughafen Tolmatschjowo in Nowosibirsk gelandet“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dort erwarteten sie bereits ihre Verwandten, Freunde sowie Verwaltungsvertreter.

Insgesamt 100 Ärzte waren laut dem Chef der Sondereinsatztruppe, Achmed Abdulkadirow, in Syrien eingesetzt. Sie konnten demnach mehr als 5000 Syrern helfen: „415 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt, über 100 Syrer wurden operiert“, sagt Abdulkadirow.

Von der geplanten Rückkehr der Mediziner nach Russland war bereits am Dienstag berichtet worden. Damals sagte der Kommandeur der russischen Luftstreitkräfte in Syrien, Generaloberst Andrej Kartapolow, dass die Rückkehr des Flugpersonals sowie der Spezialabteilung der Militärärzte an ihre ständige Stationierungsorte in den kommenden Tagen erfolgen solle.

© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation Good bye, Syrien: Russland zieht Flugzeugträger aus Mittelmeer ab

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 29. Dezember den Teilabzug des russischen Militärs aus Syrien angekündigt. Der Kreml-Chef stimmte dem Vorschlag von Verteidigungsminister Sergej Schoigu über die Reduzierung der Truppenstärke zu, um Bedingungen für eine Friedenslösung in Syrien zu schaffen.

Dabei handelt es sich unter anderem um Vereinbarungen zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition, die einen Waffenstillstand und den Beginn von Verhandlungen vorsehen. Als Garanten der Friedensregelung treten Russland, der Iran und die Türkei auf – die Präsidenten dieser Länder werden bei einem Treffen in Astana Ende Januar die Syrien-Frage besprechen.